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Игрок «Баварии» Дэвис показал футболку Месси в рамке

Игрок «Баварии» Дэвис показал футболку Месси в рамке
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Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис показал футболку экс-игрока французского «ПСЖ» Лионеля Месси в рамке.

Фото: Из личного архива

Альфонсо является большим фанатом аргентинского нападающего. Ему удалось получить футболку Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» прошлого сезона, где мюнхенцы победили со счётом 1:0.

Сейчас Дэвис в социальных сетях показал футболку Лео, которая висит в рамке, у него дома в Канаде.

Дэвис в нынешнем сезоне сыграл за немецкую «Баварию» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Рыночная стоимость канадца, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

«Бавария» после 15 сыгранных матчей Бундеслиги располагается на втором месте с 38 очками.

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