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«Арсенал» следит за вингером «Ренна» Салахом

«Арсенал» следит за вингером «Ренна» Салахом
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Вингер «Ренна» и молодёжной сборной Марокко Ибрахим Салах может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает ZRAFC.

По информации источника, «канониры» рассматривают вариант с приобретением 22-летнего футболиста. Скауты лондонского клуба систематически посещают последние матчи французской команды. «Арсенал» намерен проанализировать сильные стороны марокканца до того, как сделает официальное предложение «Ренну».

В текущем сезоне Салах провёл за «Ренн» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к защитникам из немецкой Бундеслиги.

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