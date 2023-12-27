Александр Соболев выложил фото из спортивного зала

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выложил фотографию из спортивного зала во время отпуска.

«Лучше бы тренировался!!! А не вот это всё», — написал Соболев в социальной сети.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александра Соболева.

Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо», откуда перебрался в «Томь», а уже потом перешёл в «Крылья Советов». Из самарской команды нападающий отправлялся в аренду в «Енисей», а потом – в «Спартак».

Уже летом 2020 года перешёл в стан красно-белых, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.