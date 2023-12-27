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«Ювентус» подписал 17-летнего игрока «Будучности» Аджича

«Ювентус» подписал 17-летнего игрока «Будучности» Аджича
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Итальянский «Ювентус» подписал 17-летнего игрока черногорской «Будучности» Василие Аджича, сообщает аккаунт Forza Juventus в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, туринский клуб подписал 17-летнего Аджича за € 5,5 млн, но при этом он останется в «Будучности» до июня на правах аренды. Также в соглашении предусмотрено 20% от будущей продажи, и контракт рассчитан до 2028 года.

Василие является воспитанником черногорской команды и перебрался в основной состав нынешним летом. Уже в столь юном возрасте Аджич является основным игроком «Будучности», сыграв за команду 23 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

При этом в этом сезоне черногорская команда участвовала в квалификационных играх, чтобы попасть в Лигу чемпионов и Лигу конференций, но по итогу «Будучность» в групповую часть еврокубков не прошла.

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