Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит»

Нападающий «Палмейраса» Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит», сообщает Palestra News в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Палмейрас» уже принял предложение российского клуба на сумму € 15 млн. Осталось обсудить детали сделки с футболистом, чтобы переход состоялся.

В нынешнем сезоне игрок провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.

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