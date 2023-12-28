Гвардиола прокомментировал волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу со счётом 3:1 в выездном матче 19-го тура Английской Премьер-Лиги с «Эвертоном».

«Я напоминаю им об их способностях каждый день. У нас есть стандарты, которые мы должны соблюдать. Это возлагает на нас большую ответственность, так как результаты не должны снижаться.

Я думаю, что первый тайм был действительно хорош. Во втором тайме нам пришлось атаковать быстрее с помощью вингеров, и мы справились очень хорошо. Ребята снова показали, насколько они особенные. Мы знаем, что после шести игр с одной победой люди задают вопросы, и это нормально, потому что всё дело в результате, но мы близки к первому месту, как и «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Мы хотим быть на вершине.

Наши болельщики на выезде всегда очень хороши. Иногда их даже больше, чем на «Этихаде»! Приятно, что они приезжают сюда, чтобы быть с нами, и нам приятно быть с ними.

Мы говорили, что нам нужно перейти к привычной структуре, чтобы играть через вингеров. Мы создавали моменты 5–10 минут. И Фил Фоден в конце просто забрал мяч и забил его в сетку! Мы часто проходили в последнюю треть, но не хватало завершения», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Amazon Prime.

После 19-го тура «Манчестер Сити» с 37 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.

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