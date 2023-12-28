Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Москардо заключит с «ПСЖ» пятилетний контракт

Москардо заключит с «ПСЖ» пятилетний контракт
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» достиг соглашения по трансферу полузащитника Габриэла Москардо из «Коринтианса», сообщили источники ESPN. Спортивный директор парижан Луис Кампос ранее в этом месяце посетил Бразилию, чтобы посмотреть за игрой хавбека. Стороны согласовали сумму сделки в размере € 20 млн.

По сведениям источника, Москардо недавно посетил Париж и подпишет с «ПСЖ» пятилетний контракт.

Прошлым летом «Коринтианс» отклонили предложение «Челси» по трансферу игрока в размере $ 22 млн. «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» также рассматривали вариант с Москардо, но не делали предложений.

Ещё до того, как бразилец начал профессиональную карьеру, к игроку проявляла интерес «Барселона», но переговоры по его подписанию прошли безуспешно.

Москардо дебютировал в основной команде «Коринтианса» в этом году. Он провёл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Материалы по теме
«Барселона» выбыла из борьбы за подписание хавбека «Коринтианса» Москардо

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android