«Барселона» может сохранить Левандовского, но попросит отказаться от части денег

«Барселона» не хочет расставаться с нападающим Робертом Левандовским, и сам игрок тоже не собирается покидать испанскую команду, сообщает Sport.es. При этом контракт между клубом и футболистом предполагает постепенное повышение зарплаты.

В следующем сезоне Левандовский должен стать самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». Клуб испытывает финансовые проблемы и надеется договориться с некоторыми футболистами, включая поляка, о снижении зарплаты.

Руководство «Барселоны» может попросить Левандовски пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с его агентом Пини Захави. Сейчас поляк проводит второй год в испанской команде, а снижение зарплаты, о котором попросит клуб, начнётся со следующего сезона. Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один.

В этом сезоне польский футболист провёл 21 матч и забил девять голов.

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