Аршавин прокомментировал назначение Слуцкого в китайский клуб

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил решение Леонида Слуцкого принять приглашение из Китая и возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров; потом переходит в YouTube, потом едет в Китай… Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Слуцкий возглавит тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.

Тренер «Факела» Ташуев поёт в караоке: