Ходжсон прокомментировал победный пенальти «Челси» в ворота «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о пенальти, который был назначен в ворота его команды в концовке матча 19 тура АПЛ против «Челси» (1:2) и привёл к победному голу «синих» на 89-й минуте.

«Конечно, это не было моим очевидным представлением о том, как выглядит пенальти, но он был таким же, как многие назначенные пенальти, которые я видел и которые не являются моим очевидным представлением о том, как выглядит пенальти. В какой-то степени моё мнение обусловлено тем, что я видел, как назначаются и не назначаются пенальти в течение очень многих лет», — приводит слова Ходжсона официальный сайт «Кристал Пэлас».

В матче 19 тура АПЛ лондонский «Челси» победил на своём поле «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами, на 89-й минуте победу «Челси» принёс гол Нони Мадуэке с пенальти. 76-летний Рой Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с марта 2023 года.