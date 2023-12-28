«Манчестер Сити» согласовал сделку по переходу Эчеверри, клуб заплатит € 25 млн

«Манчестер Сити» согласовал сделку по переходу 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, сообщает The Guardian.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за аргентинца € 25 млн, тем самым обойдя «Барселону» в борьбе за подписание Эчеверри. После сделки, полузащитник останется в «Ривер Плейт» ещё на год на правах аренды. Контракт игрока с «Сити» будет рассчитан на пять лет.

Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.

После 19 туров «Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).