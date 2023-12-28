Юран: Мажич ни разу не встретился с главными тренерами РПЛ — это неуважение

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о работе руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«У нас судейский комитет возглавляет серб. Ни разу не встретился с главными тренерами! Должно быть общение. Раньше нас и венгр, и португалец собирали, объясняли нюансы. А Мажич приехал — и тишина. Есть перерывы на сборную. Собери людей в Москве на один день — уверен, все приедут. И объясни, чего требуешь от судей. Что такое рука в правильном положении, в неправильном, технический брак и так далее.

Ты приехал работать в стране, чего-то требуешь от судей, а мы, тренеры, и не знаем — чего именно. Ты всё-таки из Сербии, а не из Италии. Не Коллина. Окей, тот мэтр, я ещё могу понять. Это неуважение, я считаю», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В июне 2023 года РФС на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего сербского арбитра Мажича на пост главы департамента судейства РФС. Контракт заключён на два года с возможностью продления ещё на один год.