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Сёмин: Файзуллаев смело лезет обыгрывать соперника один в один, они с Хвичей похожи

Сёмин: Файзуллаев смело лезет обыгрывать соперника один в один, они с Хвичей похожи
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Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре 20-летнего атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — одаренный игрок, техничный. Сейчас не так много футболистов, которые смело лезут на соперника, идут обыгрывать один в один, а иногда и больше. Этот навык очень ценится. Главное — не заигрываться. Видно, что Файзуллаев любит мяч, любит с ним работать. В этом плане они с Хвичей похожи», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

20-летний узбекский атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев перешёл в московский ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В 24 матчах за красно-синих футболист забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Ранее стало известно, что Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане.

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