Гаджиев рассказал о переговорах с «Зенитом» по аренде 20-летнего защитника

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил о переговорах по возможной аренде его клубом 20-летнего центрального защитника «Зенита-2» Артёма Касимова.

«Работники ведут переговоры, а чем в итоге закончится, мне сложно сказать. Бердыев дал добро? Он сказал, что это игрок на перспективу. Берём футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос. Это означает, что мы берём игрока резерва, на которого рассчитываем не сегодня», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о возможной аренде с правом выкупа 20-летнего центрального защитника «Зенита-2» Артёма Касимова в махачкалинское «Динамо». Касимов является капитаном второй команды сине-бело-голубых, в текущем сезоне на его счету 14 матчей во Второй лиге и два забитых гола.