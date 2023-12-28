«Решение верное, правило неверное». Клаттенбург — о пенальти в ворота «Эвертона»

Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург высказался о назначенном пенальти в ворота «Эвертона» в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).
«Никто не говорит, что решение было неверным, но мы говорим так согласно правилу. А оно неверное, поэтому его нужно менять. Каждую неделю мы видим, что в одних и тех же случаях пенальти то дают, то не дают», – приводит слова Клаттенбурга BBC.
На 64-й минуте матча главный судья матча Джон Брукс назначил пенальти после игры рукой полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.
После 19 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 37 очками. «Эвертон» расположился на 17-й строчке (16 очков). Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).
В следующем туре «Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Эвертон» сыграет с «Вулверхэмптоном».
- 28 декабря 2023
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