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«Решение верное, правило неверное». Клаттенбург — о пенальти в ворота «Эвертона»

«Решение верное, правило неверное». Клаттенбург — о пенальти в ворота «Эвертона»
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Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург высказался о назначенном пенальти в ворота «Эвертона» в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).

«Никто не говорит, что решение было неверным, но мы говорим так согласно правилу. А оно неверное, поэтому его нужно менять. Каждую неделю мы видим, что в одних и тех же случаях пенальти то дают, то не дают», – приводит слова Клаттенбурга BBC.

На 64-й минуте матча главный судья матча Джон Брукс назначил пенальти после игры рукой полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.

После 19 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 37 очками. «Эвертон» расположился на 17-й строчке (16 очков). Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).

В следующем туре «Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Эвертон» сыграет с «Вулверхэмптоном».

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Харрисон – 29'     1:1 Фоден – 53'     1:2 Альварес – 64'     1:3 Б. Силва – 86'    
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