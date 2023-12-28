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«Реал» может зимой приобрести защитника «Лацио» Марио Хилу

«Реал» может зимой приобрести защитника «Лацио» Марио Хилу
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«Реал» (Мадрид) может вернуть центрального защитника «Лацио» Марио Хилу зимой, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» владеют половиной прав на 23-летнего испанца, также у них есть первоочередная опция обратного выкупа.

Два основных центральных защитника «Реала» Эдер Милитао и Давид Алаба получили разрыв крестообразной связки и выбыли до конца сезона-2023/2024.

Хила перешёл в «Лацио» из «Кастильи РМ» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Хила сыграл восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

После 18 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 45 очками. Второе место занимает «Жирона» (45 очков).

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