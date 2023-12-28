«Реал» может продлить контракт с Анчелотти в январе 2024 года

Руководство мадридского «Реала» может продлить контракт с 64-летним итальянским главным тренером Карло Анчелотти в январе 2024 года, сообщает AS. Ранее сообщалось, что летом 2024 года Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

По данным источника, руководство «Королевского клуба» в восторге от результатов работы итальянского тренера и планирует встретиться с ним перед турниром за Суперкубок Испании, который для «Реала» стартует 10 января полуфинальным матчем с «Атлетико», для обсуждения пролонгации контракта. Сообщается, что сам Анчелотти также готов к продолжению работы со «сливочными» и в сезоне-2024/2025, если ему будет предложено продлить соглашение.

После 18 туров Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у «Жироны», которая уступает мадридцам по результату личной встречи.