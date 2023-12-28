Юран: средняя линия — сердце команды. Сейчас немного подлечим его и добавим

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о низкой результативности своей команды. Напомним, «Пари НН» занимает третье место с конца по забитым мячам в РПЛ.

«Естественно, меня это огорчает. Понятно, что мне хочется, чтобы и нападающие забивали. Если не в каждом матче, то хотя бы через игру. Но есть объективные причины. Средняя линия — это сердце команды. Здесь мы ещё проваливаемся. Нападающие ведь зависимые игроки. Когда средняя линия эффективнее работает, увеличивается и количество моментов у форварда. Сейчас немного подлечим сердечко и добавим в этом плане. Но отходить от принципов я не буду. На «дубль-вэ» — два сзади, восемь впереди — не перейду. В прессе напишут: «Да, Нижний старался, играл, но, к сожалению, 0:3», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Сергеем Юраном читайте на «Чемпионате» в 10:00.