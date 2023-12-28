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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о главной трансферной стратегии клуба

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о главной трансферной стратегии клуба
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об основной стратегии клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«На трансферном рынке нам нужно действовать как можно оперативнее. Не из-за потери Кристиана Ромеро. Я просто не понимаю — зачем терять время? Мы постараемся подписать необходимых футболистов как можно быстрее», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Постекоглу набрали 36 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — шесть очков.

Ранее наставник «шпор» рассказал о принципе отбора подходящих кандидатов на позицию центрального защитника.

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