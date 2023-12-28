«Бавария» продолжает работать над трансфером Варана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан имеет шансы на переход в «Баварию». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера. В январе немецкий клуб может выйти на руководство «красных дьяволов» с конкретным предложением.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании Варана продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.