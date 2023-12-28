«Это наше празднование». Игроки «Челси» Мудрик и Нкунку отметили гол в стиле Беллингема

Вингер «Челси» Михаил Мудрик опубликовал фотографию на своей странице в соцсети Х, на которой украинский футболист лондонцев и француз Кристофер Нкунку отмечают гол в ворота «Кристал Пэлас» в стиле полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Фото: Аккаунт Михаила Мудрика в соцсети Х

«Это наше празднование с братом», — гласит подпись к публикации.

Напомним, матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас» завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне Мудрик провёл за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.