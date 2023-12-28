Юран рассказал, сколько ещё новичков ожидается в «Пари НН», помимо Марадишвили

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, сколько ещё новичков стоит ожидать в команде в зимнее трансферное окно.

«Планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждём ещё пару человек в центральную зону. Но я ещё до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, но понятно, что рассматриваются только топовые клубы. По тому же Севикяну, Александрову тоже ничего нельзя исключать. Конечно, я с руководством эту тему проговаривал. На третьем сборе точно никого не отпущу, сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе. А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майга покупают, отвечу: «И что? Мне вместо него теперь выходить?» У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.