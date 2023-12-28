Р. Мартинес: Дало — системообразующий игрок «Манчестер Юнайтед», я впечатлён

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о правом защитнике национальной команды Диогу Дало.

«Диогу всё ещё очень молод, невероятно осознавать, что это уже его пятый сезон в футболке «Манчестер Юнайтед». Он стал отцом и переносит свою зрелость на футбольное поле. Диогу произвёл на меня большое впечатление за последние 10 месяцев совместной работы.

Дало — универсальный футболист. Он может сыграть как на обоих флангах, так и в центре обороны. На данный момент эта универсальность очень важна для «Манчестер Юнайтед». Он один из системообразующих игроков своего клуба», – приводит слова Мартинеса журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Дало провёл 25 матчей за «Манчестер Юнайтед». Ещё шесть игр на счету защитника в составе сборной Португалии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.