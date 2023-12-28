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В Сети появилось новое видео Дзюбы, он спел песню «Поезд на Ленинград»

На просторах интернета появилось новое видео с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. На нём запечатлено, как футболист московского клуба поёт песню «Поезд на Ленинград».

Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград». Видео:

Ролик был опубликован в телеграм-канале «Локомотива»

Напомним, ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил видео с вечеринки, где спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит». Это видео вызвало немалый резонанс в соцсетях, ведь ранее Дзюба выступал именно за «Зенит».

35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» Дзюба провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

24 сентября после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ Дзюба заявил, что счастлив обыграть санкт-петербургский клуб.