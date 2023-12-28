Почеттино: «Челси» начинает строить свою победную серию на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о начале победной серии команды в домашних матчах после игры с «Кристал Пэлас» (2:1) в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы начинаем строить свою победную серию на «Стэмфорд Бридж». В этой лиге нужно быть последовательным. В последние год-полтора результаты были не очень хорошими, поэтому так важно побеждать на глазах у наших болельщиков», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Победа над «Кристал Пэлас» стала для «Челси» четвёртой подряд в матчах на «Стемфорд Бридж» во всех турнирах. На данный момент «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Пенсионеры» сыграли 19 матчей и набрали 25 очков.