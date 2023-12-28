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«Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы

«Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы
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Московский «Локомотив» отреагировал на новое видео своего нападающего Артёма Дзюбы. Ранее сегодня появился ролик, на котором футболист поёт песню «Поезд на Ленинград».

«Уже лучше, но опять придётся провести работу над ошибками:
Поезд ✅
Ленинград ❌

Накидайте для Артёма варианты железнодорожных песен в комменты, давайте поможем нашему певцу», — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Дзюба спел песню «Поезд на Ленинград». Видео:

Напомним, ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил видео с вечеринки, где спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит». Это видео вызвало немалый резонанс в соцсетях, ведь ранее Дзюба выступал именно за «Зенит». 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента.

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