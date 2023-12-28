Юран: при системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» брали еврокубки, а сборная — бронзу Евро

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о возможном возврате чемпионата России к системе «весна- осень».

«Я говорил об этом ещё тогда, когда принималось решение о переходе на «осень-весна». У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна-осень», выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и «Зенит»), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема «весна-осень».

Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счёт этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах. А на «осень-весну» из-за чего перешли? Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Всё. Какие ещё причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября — начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10–15 градусов мороза, как сейчас случилось. Перед «Зенитом» всю неделю на базе крутили велосипед в тренажёрном зале и растяжкой занимались. Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут — полкоманды простудилось! Врачи ещё хорошо сработали, но вот Нигматуллин, Живоглядов, Стаматов слегли с температурой.

Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20–30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы. Я прежде всего за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч — кому это нужно?» — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.