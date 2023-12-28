Форвард «Ахмата» Конате вызван в сборную Буркина-Фасо для подготовки к КАН

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате вызван в сборную Буркина-Фасо для подготовки к Кубку африканских наций — 2023, информирует клубная пресс-служба.

Кубок африканских наций пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля. На групповом этапе Буркина-Фасо сыграет с Алжиром, Мавританией и Анголой. Конате в составе своей национальной команды уже начал первый этап подготовки к турниру.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с грозненским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее агент Конате заявлял, что игрок хочет уйти из «Ахмата» и продолжить карьеру за границей.