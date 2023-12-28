Юран: обыграй «Пари НН» ЦСКА — выходили бы на чистое третье место. А мы испугались!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о ментальных проблемах своей команды.

«Я приводил парням в пример кубковый матч со «Спартаком». После первого тайма мы проигрывали 1:3, но даже на выезде у «Спартака» вернулись в игру и повели в счёте. Это же дорогого стоит. Обычно при таком счёте команды уже просто доезжают. А я сковырнул их в перерыве, и они побежали. Вот это нужно делать, и всё будет получаться.

Обратный пример — матч с ЦСКА. Обыграй мы их — выходили бы на чистое третье место. А мы испугались этого! Парни тоже в турнирную таблицу заглядывают. В такие моменты психологии победителя и не хватает. Она должна приходить. Сейчас положение команды стабильно: мы уже не смотрим вниз, а смотрим чуть выше. Ментальность должна меняться. Буду на сборах до ребят это доносить. Им самим от этого будет легче играться», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.