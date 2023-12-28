Месси выложил совместное фото с женой из тренажёрного зала

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал у себя в социальных сетях совместную фотографию со своей женой Антонеллой Рокуццо из тренажёрного зала.

Фото: Соцсети Лионеля Месси

Напомним, Лионель Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Минувшей осенью Месси был признан лучшим футболистом года по версии France Football. Месси завоевал восемь «Золотых мячей» за карьеру. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.