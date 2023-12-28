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«Лион» и «Марсель» претендуют на подписание хавбека «Байера»

«Лион» и «Марсель» претендуют на подписание хавбека «Байера»
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Сразу два французских клуба намерены заполучить полузащитника «Байера» Надима Амири. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, на немецкого хавбека претендуют «Лион» и «Марсель». Гранды французского футбола намерены сделать предложение «Байеру» уже в январе. Однако леверкузенцы могут заблокировать сделку.

Амири выступает за «Байер» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» всего восемь неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее спортивный директор «Байера» заявил, что в клубе не планируется продажа игроков зимой.

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