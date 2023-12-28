Юран: в ЭСК ответили: «Голова игрока Нижнего Новгорода нашла локоть игрока «Зенита»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался по поводу критики российских судей. Специалист признался, что его раздражают двойные стандарты в судействе.

«Не могу сказать, что я только и повторял: судьи, судьи, судьи. Но я же не в шахматы играл и вижу моменты. На флэш-интервью и пресс-конференциях говорил: «Давайте уберём двойные стандарты». Один и тот же фол у футболиста из верхнего клуба пропускается, а у нас фиксируется, вплоть до жёлтой или даже красной карточки. Этому нельзя, а тому можно. Такие моменты меня сильно раздражают.

Первая игра чемпионата с «Зенитом». Тихому прямо возле нашей скамейки защитник въезжает локтем в лицо. Были ещё моменты. Мы написали в ЭСК, подкрепили видео. По Тихому знаешь какую трактовку написали? «Голова игрока Нижнего Новгорода Тихого нашла локоть игрока «Зенита». Судья правильно оценил ситуацию».

С «Краснодаром» играли. Кордоба чуть полголовы Майга не снёс. Тоже отослали в комитет жалобу, запись. И получили ответ: «У Кордобы не была агрессивная скорость при отборе». Что значит «агрессивная»? Можно на месте стоять и ногой в голову попасть. Для больших клубов почему-то формулировки почти всегда хорошие. А если бы наш то же самое сделал — сразу красная прилетела бы. Возможно, там думают: если клуб повыше, могут и позвонить какие-то люди, а за этих кто звонить будет? Я понимаю, что все люди и судьям свойственно ошибаться, но когда видишь тенденцию — начинает напрягать. Они потом признаются: «Да-да, Сергей Николаевич, пропустил, ошибся». И? Ты ошибся, а парням минус два очка и премия!» — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.