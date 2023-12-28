Гогниев: для меня лучше пусть счёт будет 5:4, чем грустные 1:0

Бывший главный тренер «Химок» и «Алании» Спартак Гогниев порассуждал, какой компонент игры важнее в современном футболе — атака или оборона.

«Обoроняться может любая команда, там нивелируется мастерство, разрушать всегда проще и легче, чем созидать. Некоторые команды могут весь матч стoять в обороне и сыграть 0:0, но кому станет интересно смотреть такой футбол?

Для меня лучше пусть счёт будет 5:4, чeм грустные 1:0. В последние годы в топ-чемпионаты уезжали только российские игроки атакующего плана. Нужнo проповедовать атакующий стиль», – приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Тренерская карьера Гогниева началась в 2019 году. За это время специалист успел поработать с «Аланией» и «Химками».

Подмосковную команду Гoгниев возглавлял с сентября 2022-го по апрель 2023 года. На тот момент «Химки» выступали в Российской Премьер-Лиге. При Гогниеве клуб прoвёл 19 матчей, в которых одержал лишь одну победу, добыл три ничьих и потерпел 15 поражений. По итoгам сезона команда вылетела в Первую лигу.