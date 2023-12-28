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«Что я здесь делаю?» Хамес Родригес — о периоде карьеры в «Баварии»

«Что я здесь делаю?» Хамес Родригес — о периоде карьеры в «Баварии»
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32-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий за бразильский «Сан-Паулу», поделился воспоминаниями о жизни в Германии, где он играл за мюнхенскую «Баварию».

«Там холодно. Немцы тоже холодные люди, хотя в «Баварии» ко мне относились просто фантастически. Там просто холодно. Бывали дни, когда я приходил на работу в девять утра в ледяной холод и спрашивал себя: «А что я, собственно, здесь делаю?» — приводит слова Хамеса Globo Esporte.

Колумбийский футболист выступал за «Баварию» на правах аренды из мадридского «Реала» в период с июня 2017 года по июль 2019 года. Всего в составе немецкого клуба Родригес принял участие в 67 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 20 результативных передач.

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