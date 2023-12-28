Хавбек «МЮ» Межбри не сыграет на Кубке Африки, так как может уйти в аренду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри не сыграет за сборную Туниса на Кубке африканских наций. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, хавбек и его представители в январе будут заниматься осуществлением арендной сделки. Во временном сотрудничестве с 20-летним футболистом заинтересованы такие клубы, как «Севилья», «Лион» и «Фрайбург». Отмечается, что при этом агенты игрока ведут переговоры о продлении контракта с руководством «красных дьяволов».

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о вызове в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций ещё одного футболиста «МЮ» — голкипера Андре Онана.