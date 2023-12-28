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Бомбардир «Штутгарта» Гирасси хочет выступать в АПЛ

Бомбардир «Штутгарта» Гирасси хочет выступать в АПЛ
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Нападающий «Штутгарта» и сборной Гвинеи Серу Гирасси заинтересован в смене клубной прописки. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, в предстоящее зимнее трансферное окно форвард намерен покинуть немецкую команду. При этом, несмотря на интерес со стороны многих клубов топ-4 европейских лиг, 27-летний футболист заинтересован в переходе исключительно в клуб АПЛ.

Отмечается, что вторым важным фактором для Гирасси при выборе новой команды будет количество игрового времени. Форвард и его представители уже успели отклонить предложения от некоторых клубов, которые не смогли гарантировать гвинейцу место в стартовом составе.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны «Милана».

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