Юран: в Головине Слуцкий что-то увидел, а в Георгиевском — нет

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран выразил мнение, почему затерялись талантливые воспитанники ЦСКА Максим Мартусевич и Святослав Георгиевский.

«Я Мартусевичу говорил: «Ты закончишь во Второй лиге». Там он теперь и находится. Когда он вернулся в Россию из второй или третьей лиги Португалии, я его взял в «Зоркий», беседовал с ним, реанимировал. Позже пригласил в «Химки», у меня он стал играть в Премьер-Лиге. Но я всегда предупреждал его: «У тебя мастерства нет — есть бойцовские качества. Тебе пахать надо. Как только снизишь к себе требовательность, вернёшься во Вторую лигу». Видно, до конца он меня не услышал, поэтому и пошёл туда: «Ротор», теперь «Амкар». Мог бы играть на высшем уровне, но выбрал другой путь.

Георгиевский мне очень нравился в школе ЦСКА, когда мой сын там занимался. Георгиевский по юношам вообще входил в символическую сборную Европы. ЦСКА тогда хорошо себя показал в молодёжной Лиге чемпионов. Я пытался помочь, но Святославу уже было сложно. Он был в Краснодаре, потом агент отвёз его в «Анжи», а там — все эти мегазвёзды. В Махачкале Святослав вообще практически не играл. Потом побыл в Самаре — и всё, пошёл по наклонной. Почему я сейчас и говорю Севикяну: главное, чтобы какой-то агент сейчас не запудрил мозги. Останься Георгиевский в «Кубани», играл бы и дальше в Премьер-Лиге. Агент отвёз, свои деньги получил, а игрок там 25-м полузащитником стал. Жалко парня. Бог дал сумасшедшую работу с мячом, но — немножко лентяй.

Да, по юношам он котировался даже выше Головина. Но вот в Головине Слуцкий что-то увидел, а в Георгиевском — нет», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.