Игрок «Ньюкасла» Триппьер высказался о своей неудачной игре в последних матчах

Защитник и капитан «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах, а также поделился мыслями о собственной форме.

«Очевидно, что в этом сезоне команде пришлось нелегко. Играть три матча в неделю, неделю за неделей, некоторым игрокам это в новинку.

Иногда в футболе, когда ты не хочешь этого, как я, твои стандарты падают. Я уже достаточно взрослый и опытный, чтобы говорить о своих собственных выступлениях, они не были близки к тем стандартам, которые я установил в последнее время. Но я не стесняюсь этого. В моей карьере было много неудач, и это ещё одна, когда мне просто нужно продолжать идти вперёд, продолжать верить. У меня всегда есть вера в то, что я смогу вернуться», — приводит слова Триппьера This is Anfield.

Напомним, «Ньюкасл Юнайтед» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ с 29 очками после 19 сыгранных туров.