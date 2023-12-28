Клубы РПЛ интересуются форвардом Адрианом Мартинесом, он хочет получать € 900 тыс. в год

31-летнийнападающий аргентинской команды «Институто» Адриан Мартинес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Им интересуются сразу несколько клубов РПЛ, информирует Metaratings, при этом не уточняя названий клубов.

Согласно сведениям источника, футболист выдвинул финансовое требование клубам РПЛ — зарплата € 900 тыс. в год.

В нынешнем сезоне Адриан Мартинес провёл за «Институто» 41 матч, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи на партнёров по команде. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мартинеса в € 1,7 млн. В январе 2024 года 31-летний нападающий должен стать свободным агентом — его контракт с аргентинской командой подходит к своему завершению.