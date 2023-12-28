Юран: пальцы раком, не чувствуешь мяч — кому нужен такой футбол?

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о проведении матчей Российской Премьер-Лиги в условиях сильного мороза.

«Я поднимал этот вопрос после «Урала», 2 декабря. Не знаю, кто отвечает за проведение игр, но предлагал пригласить главных тренеров в Москву, буквально на 30 минут, и сообща принять решение по последнему туру. Уверен, что большинство сказало бы: конечно, нужно сносить на весну, потому что даже тренировать футболистов негде. Не у всех есть манежи. Да, в своё время мы со «Спартаком» в минус 10 играли Лигу чемпионов, но тогда ситуация была безвыходная: не перенесёшь. И это Лига чемпионов! А что нам мешает у себя снести этот тур и не мучить футболистов, сберечь их для весенних игр? Я считаю, однозначно нужно возвращать «весну-осень». А мы летом два месяца тренируемся! В начале июня заканчиваем, потом отдыхаем, месяц тренируемся — зато доигрываем в декабре. Логика где? Крыша только в Санкт-Петербурге есть, а остальные стадионы продуваются. Разве пойдёт болельщик на футбол в такой мороз? Да ну, скажет, я лучше по телевизору посмотрю. Уважать людей нужно.

Я прежде всего — за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч — кому это нужно?» — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.