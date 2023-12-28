Канчельскис: Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную первого круга Лиги 1 от L’Equipe. По словам Канчельскиса, Головин «не поцелован богом», но талант у него есть, что в сумме с трудолюбием даёт результат.

«Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции – отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Сейчас у нас нет игроков, которые могли бы соперничать с Сашей за звание лучшего российского футболиста. Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Многие российские игроки подавали такие же надежды, но в итоге не смогли раскрыть свой потенциал», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что в сезоне-2023/2024 Головин провёл за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Александр стал одним из ключевых игроков французского клуба в текущем сезоне.