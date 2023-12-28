«Дженоа» выложил фото певицы Риты Оры в новой форме клуба

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» опубликовал в своих социальных сетях фотографию британской певицы косоварского происхождения Риты Оры в новой форме команды.

Напомним, итальянский клуб презентовал новую третью форму 14 декабря. Игровая футболка выполнена в золотых цветах.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Дженоа» набрал 19 очков после 17 сыгранных матчей. Команда из Генуи занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв клуба от зоны вылета составляет шесть очков. Лидирует в чемпионате миланский «Интер», набравший 44 очка. На втором месте расположился туринский «Ювентус». В активе «старой синьоры» 30 очков. Тройку лидеров замыкает «Милан». «Россонери» заработали 33 очка после аналогичного количества игр.

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