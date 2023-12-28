Жоау Канселу: я всегда был фанатом «Барселоны»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий в нынешнем сезоне за «Барселону», рассказал, что с детства является болельщиком каталонского клуба, а также высказался об адаптации в команде.

«Я всегда был фанатом «Барселоны». Я вырос, наблюдая за игрой «Барселоны». Мне было легко адаптироваться, потому что мне очень нравится этот клуб. Мне очень нравится динамика клуба, и мне было легко, очень легко адаптироваться здесь», — сказал Канселу в подкасте 1 Para 1 на YouTube-канале журналиста Pedro Pinto.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

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