Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Известный артист и преданный болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него возникли проблемы с сердцем, информирует телеграм-канал 112.

Согласно сведениям источника, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.

Напомним, 28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актёра случился инфаркт.

26 декабря Михаилу Сергеевичу исполнилось 74 года. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.