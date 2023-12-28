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Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге
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Известный артист и преданный болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него возникли проблемы с сердцем, информирует телеграм-канал 112.

Согласно сведениям источника, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.

Напомним, 28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актёра случился инфаркт.

26 декабря Михаилу Сергеевичу исполнилось 74 года. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.

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