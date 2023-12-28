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Булыкин: болельщики «Локомотива» попросят у Деда Мороза вернуть стабильные победы

Булыкин: болельщики «Локомотива» попросят у Деда Мороза вернуть стабильные победы
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, какое желание загадают болельщики железнодорожников в новогоднюю ночь. По его мнению, фанаты «Локомотива» попросят качественную игру и возвращение стабильных побед.

«Болельщики «Локомотива» попросят у Деда Мороза лишь один подарок – качественную и зрелищную игру. Достаточно будет вернуться к тому, как команда показывала себя на поле в конце прошлого сезона, ведь тогда были стабильные победы. И тогда «Локомотив» будет на очень хорошем месте. Этого хотят все сотрудники «Локомотива», тренеры, футболисты и болельщики. Это будет оптимальным желанием в новогоднюю ночь. Конечно, также важно, чтобы ребята обходились без травм. Надеюсь, что так и будет», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко в 18 матчах и отстаёт от лидирующего «Краснодара» всего на семь очков.

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