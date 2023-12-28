«Челси» готов продать Галлахера по «разумной» цене

Полузащитник и вице-капитан «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонскую команду в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, основным претендентом на подписание английского хавбека остаётся «Тоттенхэм». «Синие» готовы продать хавбека одному из своих главных конкурентов, но только при условии, что за него будет заплачена приемлемая сумма. Отмечается, что «Челси» оценивает 23-летнего футболиста в € 50-55 млн.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.