Стало известно, какого тренера Гвардиола обыгрывал чаще всего в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл больше всего матчей у нынешнего тренера «Эвертона» Шона Дайча, чем у любого другого менеджера за свою карьеру. Об этом сообщает ESPN. В активе испанского специалиста 16 побед и одна ничья в личных встречах с командами Дайча.

Напомним, 27 декабря состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. В составе «Манчестер Сити» забивали Фил Фоден, Хулиан Альварес и Бернарду Силва. Единственный гол за «Эвертон» забил Джек Харрисон.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. «Эвертон», в свою очередь, занимает 17-е место. Подопечные Шона Дайча набрали 16 очков.