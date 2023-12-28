Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев назвал трёх лучших россиян в первой части сезона

Президент РПЛ Алаев назвал трёх лучших россиян в первой части сезона
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, кого считает лучшими игроками с паспортом РФ в первой части сезона-2023/2024.

«Лучшие россияне первой части сезона — Сафонов, Глушенков, Тюкавин», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в статусе лидера Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв в сезоне ушёл футбольный клуб «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион России, «Зенит», занимает вторую строчку. Команда Сергея Семака имеет в своём активе 36 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (32 очка). Четвёртое и пятое места также занимают столичные клубы — «Локомотив» (31 очко) и «Спартак» (30 очков) соответственно.

Материалы по теме
«У нас дырявый регламент». Итоги года от президента РПЛ Алаева
«У нас дырявый регламент». Итоги года от президента РПЛ Алаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android