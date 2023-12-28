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Президент РПЛ Алаев назвал три главных открытия первой части сезона

Президент РПЛ Алаев назвал три главных открытия первой части сезона
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие футболисты Российской Премьер-Лиги, по его мнению, стали главными открытиями первой части сезона.

«Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Никита Салтыков провёл 17 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи. Аббосбек Файзуллаев провёл 13 матчей в составе московского ЦСКА, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Эдгар Севикян вышел на поле в 18 из 18 возможных матчей в первой части сезона РПЛ в составе «Пари НН», забив четыре гола.

в статусе лидера Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв в сезоне ушёл футбольный клуб «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион России, «Зенит», занимает вторую строчку. Команда Сергея Семака имеет в своём активе 36 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (32 очка). Четвёртое и пятое места также занимают столичные клубы — «Локомотив» (31 очко) и «Спартак» (30 очков) соответственно.

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