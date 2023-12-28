Руководство «Барселоны» сообщило Левандовскому об отсутствии у него привилегий в команде

Боссы каталонской «Барселоны» дали понять нападающему сине-гранатовых Роберту Левандовскому, а также остальным футболистам команды, что ни у кого из них нет привилегированного статуса в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «Барселоны» намекнуло польскому футболисту, что, в случае демонстрации им такого же уровня игры, который он показал в первой части сезона, он может быть продан. Однако подчёркивается, что боссы каталонского клуба и главный тренер команды Хави верят, что 35-летний футболист сможет набрать игровую форму после новогоднего отпуска и улучшит свою результативность.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

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